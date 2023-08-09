Происшествия 09 августа 2023, 11:55 Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео с моментом взрыва в Сергиевом Посаде

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Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео с уличной камеры наблюдения, установленной возле одого из подъездов. Запись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На видео можно услышать очень громкий звук взрыва. Кроме того, камера зафиксировала, как от ударной волны зашаталась дверь подъезда.

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Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода утром 9 августа. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Сергиевом Посаде заработала горячая линия для обращений жителей.

Из-за взрыва в некоторых домах в разных районах города выбило стекла. Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что число пострадавших, по последним данным, выросло до 16 человек. Спасатели начали поиск людей под завалами.

Точную причину ЧП официально пока не назвали. По предварительной информации, взрыв произошел в ангаре, где хранилась пиротехническая продукция. Также причиной могло стать нарушение технологического процесса.