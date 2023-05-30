Происшествия 30 мая 2023, 08:13 Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких домов в Москве Мэр Собянин: в Москве эвакуировали жителей двух домов, пострадавших от попадания БПЛА

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В Москве на время работы экстренных служб эвакуировали жителей нескольких подъездов в двух домах, в которые попали беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что меру приняли в целях безопасности.

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«Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — написал глава города.

По данным СМИ, в Подмосковье за утро сбили более 10 беспилотных летательных аппаратов. В Москве на улице Профсоюзной дрон врезался в окно квартиры. На Ленинском проспекте беспилотник также влетел в квартиру, всех жильцов эвакуировали, территорию оцепили. Сергей Собянин сообщил, что при атаке беспилотников никто серьезно не пострадал.

Жители Одинцова сообщили о сработавшей системе противовоздушной обороны. Похожие на взрывы звуки услышали также в Красногорске, а затем увидели в небе дым, сообщил Telegram-канал Mash. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на подлете к Москве удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов.