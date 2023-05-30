Происшествия 30 мая 2023, 07:33 Более 10 беспилотников сбили в Подмосковье за утро — СМИ Baza: в Подмосковье утром 30 мая сбили более 10 беспилотников

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За сегодняшнее утро в Московской области сбили более 10 беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, большинство летательных аппаратов зафиксировали в Истринском, Одинцовском и Красногорском районах.

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Атака беспилотников также произошла в Москве — по информации мэра Сергея Собянина, несколько здание получили незначительные повреждения, люди не пострадали. Экстренные службы находятся на местах и выясняют обстоятельства случившегося.

Беспилотник влетел в окно квартиры в многоэтажке на улице Профсоюзной, хозяйка была дома и эвакуировалась сама. Сработала система противовоздушной обороны. По данным СМИ, жителей трех подъездов дома решили эвакуировать.

Еще один беспилотный летательный аппарат врезался в квартиру дома на Ленинском проспекте. Одна комната оказалась разрушена. Жильцов эвакуировали, территорию оцепили. Очевидцы рассказали о «месторазливе керосина». К дому вызвали сотрудников ФСБ.