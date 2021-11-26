Работавшие на шахте «Листвяжная» шахтеры до взрыва и пожара говорили о высоком уровне метана. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Он отметил, что пока еще рано говорить о причинах взрыва и последующего пожара. Окончательные выводы сделают по итогам назначенной экспертизы и следствия.

«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы. Поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажут экспертиза и следственные действия», — заявил Демешин.

Взрыв и последующий пожар произошли на шахте по добыче угля «Листвяжная» в Кемеровской области в минувший четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 287 шахтеров. Большую часть из работников успели вывести на поверхность. Изначально власти подтвердили гибель 11 человек, 40 горняков доставили в больницы. Более 30 числились пропавшими без вести.

На помощь заблокированным шахтерам под землю спустились сотрудники МЧС. Но спустя некоторое время спасатели перестали выходить на связь. Вечером администрация Беловского городского округа, где располагается шахта, сообщила, что погибли 46 горняков и шесть сотрудников МЧС.

Утром один из спасателей самостоятельно выбрался из шахты. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян уточнил, что речь идет о помощнике командира пропавшего звена. Выжившего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Следователи завели два уголовных дела по факту ЧП на шахте. Власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур по погибшим.