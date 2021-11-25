Число погибших при задымлении на шахте в Кузбассе выросло до 11

Жертвами задымления на угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали 11 горняков. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram.

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — написал глава региона.

Задымление на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области случилось утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 рабочих. Спасатели быстро приехали на место ЧП и начали эвакуацию. По последним данным, жертвами происшествия стали 11 горняков, 43 шахтера пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители завели уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности.

Первый вице-президент Союза профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев рассказал «360», что в шахте мог произойти локальный взрыв метана, который поджег угольную пыль.