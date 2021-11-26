Выживший после ЧП в «Листвяжной» спасатель вышел из шахты сам

Пробывший под завалами в шахте «Листвяжная» ночь спасатель смог сам выйти оттуда. Мужчина находится в шоковом состоянии.

По данным источника Telegram-канала Mash Siberiа, после того как пострадавшего встретили сотрудники МЧС, его поместили на носилки и уже таким образом доставили в машину скорой помощи. В настоящее время он госпитализирован.

По данным Telegram-канала Shot, живым нашли одного из пропавших спасателей. Это помощник командира взвода 51-летний Александр Заковряшин. Данные об этом уже подтвердил врио главы МЧС Александр Чуприян, сообщил ТАСС.

«Обнаруженный живым на шахте „Листвяжная“ оказался спасателем, пропавшим во время операции по поиску горняков», — уточнил он.

Сегодня утром Заковряшина уже успели посмертно наградить орденом Мужества и проститься с ним.

Авария в шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате погибли 46 горняков и пять спасателей. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.