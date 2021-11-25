Группа спасателей из кузбасской шахты перестала выходить на связь, сообщили РИА «Новости» в МЧС. Их начали искать.

По словам источника агентства в экстренных службах региона, спасатели должны были выйти на связь, когда концентрация метана в шахте превысила предельные значения и поступил сигнал о риске взрыва, но этого не произошло.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что поисково-спасательная операция в шахте «Листвяжная» приостановлена.

«На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня», — уточнил он.

ЧП на шахте произошло сегодня утром. Под землей по неустановленной пока причине произошло задымление, в результате погибли 11 горняков, еще 38 были госпитализированы, 11 пострадавших получают помощь амбулаторно. В шахте продолжают оставаться 35 шахтеров.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.