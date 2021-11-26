Дела о гибели людей на шахте «Листвяжная» передали в центральный аппарат СК

Уголовные дела о гибели шахтеров и горноспасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области передали в центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета России [Александр Бастрыкин] поручил передать в главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте „Листвяжная“ в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве», — приводит ТАСС слова Петренко.

Она отметила, что подобные ЧП уже происходили на шахтах региона, и посетовала, что их негативные последствия не стали уроком для ответственных за безопасность. По словам Петренко, СК намерен установить не только фактические причины случившегося на «Листвяжной», но и масштабные обстоятельства, из-за которых погибли люди.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» в Кузбассе утром 25 ноября. В ЧП погиб 51 человек. В больницы с травмами различной степени тяжести попали 63 человека. Правоохранители завели уголовные дела и задержали директора шахты, его первого зама, начальника участка, а также специалистов, которые приходили туда с проверкой неделю назад. В пятницу, 26 ноября, в забое обнаружили выжившего — им оказался 51-летний горноспасатель Александр Заковряшин. Он смог выйти на поверхность самостоятельно.