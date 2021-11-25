Жертвами взрыва на шахте «Листвяжная» стали 52 человека, в том числе шестеро спасателей, сообщили источники РИА «Новости» и ТАСС в экстренных службах.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», — сказал собеседник ТАСС.

Как ранее сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин, взрыв скорее всего стал следствие какой-то искры.

«Скорее всего, это был метановый взрыв. Была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар», — сказал замгенпрокурора.

По его словам, скорее всего люди были травмированы ударной волной и не смогли выбраться. Столичные следователи уже прибыли в Кемеровскую область, чтобы начать масштабные проверки правил техники безопасности и охраны труда на всех шахтах.

Известно, что уже задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная».

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — говорится в сообщении СК.