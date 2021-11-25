Задымление произошло на угольной шахте «Листвяжная» в Белове в Кузбассе. По предварительной информации, пострадали 10 человек. Сейчас 115 человек эвакуируют. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, произошло задымление на шахте „Листвяжная“, выехали несколько отделений горноспасателей. По предварительным данным, пострадали 10 человек», — рассказал собеседник агентства.

На момент ЧП в шахте были 287 человек. По сведениям источника, 115 человек эвакуируют.

Он добавил, что сигнал о задымлении в шахте поступил в экстренные службы в 05:07. На месте сейчас работают отделения военизированного горноспасательного отряда»

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области «360» подтвердили, информацию о задымлении в шахте. Горноспасатели сейчас находятся на шахте «Листвяжская» и выводят оттуда людей, добавили в ведомстве.

«Ростехнадзор» заявил, что ему поступил сигнал о взрыве на шахте «Лисвяжная». Об этом написал ТАСС.