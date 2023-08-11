11 августа 2023, 10:17
После взрыва в Сергиевом Посаде 84 человека обратились к врачам
Администрация Сергиево-Посадского округа: за медпомощью после взрыва обратились 84 жителя
Врачи приняли 84 человека, пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация Сергиево-Посадского городского округа.
«Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи», — заявили власти.
Реклама
Пропавшими без вести остались восемь человек. Две семьи отозвали обращения, потому что их родственники в момент взрыва находились в другом месте, еще одного нашли живым в тот же день. Четвертого включили в список дважды, под старой и новой фамилиями.
В администрации Сергиево-Посадского округа подтвердили, что основной этап разбора завалов подошел к концу. Спасатели уехали с места взрыва, обследованием территории занялись следователи. После того, как они завершат все процедуры, рабочие уберут оставшиеся кирпичи и металлоконструкции.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Задержали директора компании «Пиро-Росс», на складе которой случился взрыв.
Здравоохранение
Больницы
Сергиев Посад
Взрыв в Сергиевом Посаде
Реклама
Реклама