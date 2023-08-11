Происшествия 11 августа 2023, 10:17 После взрыва в Сергиевом Посаде 84 человека обратились к врачам Администрация Сергиево-Посадского округа: за медпомощью после взрыва обратились 84 жителя Телеканал «360»

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Врачи приняли 84 человека, пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация Сергиево-Посадского городского округа.

«Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи», — заявили власти.

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Пропавшими без вести остались восемь человек. Две семьи отозвали обращения, потому что их родственники в момент взрыва находились в другом месте, еще одного нашли живым в тот же день. Четвертого включили в список дважды, под старой и новой фамилиями.

В администрации Сергиево-Посадского округа подтвердили, что основной этап разбора завалов подошел к концу. Спасатели уехали с места взрыва, обследованием территории занялись следователи. После того, как они завершат все процедуры, рабочие уберут оставшиеся кирпичи и металлоконструкции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Задержали директора компании «Пиро-Росс», на складе которой случился взрыв.