Эксклюзив 11 августа 2023, 10:10 Мемориал, охрана и коммунальщики. Обстановку у места взрыва в Сергиевом Посаде сняли на видео Появилось видео из Сергиева Посада через два дня после взрыва около ЗОМЗ

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Спустя два дня после взрыва в Сергиевом Посаде начали устранять повреждения. В окна вставили стекла, а с дороги смели осколки. «360» показал обстановку возле Загорского оптико-механического завода.

Местные жители создали недалеко от места взрыва стихийный мемориал. Они принесли обломки кирпичной стены, красные гвоздики, свечи и напоминание в рамке о дате ЧП. На проходной завода продолжили дежурить люди в форме, а вдоль дороги — прибираться работники коммунальных служб.

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Взрывная волна повредила в Сергиевом Посаде 11 административных зданий и 100 жилых домов. Специалисты МБУ «Благоустройство СП» начали делать замеры и вставлять рамы в разбитые окна. Администрация округа создала оперштаб и горячую линию, которая приняла 420 обращений.

По предварительной версии, взрыв произошел на складе пиротехники. Пострадали 80 человек, один погиб. Задержали директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.