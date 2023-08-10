Эксклюзив 10 августа 2023, 14:32 Директору «Пиро-Росс» выберут меру пресечения 11 августа СК: директору «Пиро-Росс» Чанкаева выберут меру пресечения 11 августа Пресс-служба Следственного комитета

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Директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву, задержанному после взрыва в Сергиевом Посаде, изберут меру пресечения 11 августа. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Московской области.

Чанкаева задержали в рамках расследования уголовного дела о нарушении требований промышенной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК РФ). Именно на пиротехническом складе «Пиро-Росс» произошел пожар.

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Следователи обыскали фирму, изъяли документы, в том числе должностные инструкции работников, допросили руководство, назначили экспертизы: взрывотехническую, физико-химическую, баллистическую и 60 судебно-медицинских. Директора компании задержали в качестве подозреваемого.

Следователи оценят законность нахождения пиротехники в складском помещении на территории оптико-механического завода.

В результате взрыва утром 9 августа пострадали более 70 человек, одна сотрудница завода погибла. Еще 12 человек пока числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается круглосуточно.