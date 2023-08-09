Происшествия 09 августа 2023, 17:09 Ликвидация последствий и предварительная причина. Что известно о взрыве в Сергиевом Посаде Телеканал «360»

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Мощный взрыв прогремел на территории завода в Сергиевом Посаде утром 9 августа. На месте происшествия работают спецслужбы, число пострадавших превысило 55 человек, один погиб. Подробности ЧП и все, что известно к этому часу, — в материале «360».

Что говорили очевидцы

Жители Сергиева Посада услышали звук, похожий на взрыв, примерно в 11 утра по московскому времени. Взрывной волной в соседних домах выбило окна. По словам очевидцев, в офисах неподалеку осыпались потолки.

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«На Кировке было слышно очень громко. И секунд пять трясся дом. На Зеленом стекла целые, но часть трубы ливневки отвалилась», — рассказал один из местных жителей.

Взрыв прогремел в районе Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ), расположенного на проспекте Красной армии. Затем там начался пожар.

ЗОМЗ — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения, говорится на его сайте. С 1935 года предприятие выпускает наблюдательную технику, медицинское оборудование, лабораторные приборы, а с недавних пор — дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.

Официальные данные

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов оперативно приехал к месту ЧП. Он сообщил, что взрыв произошел в 10:40 на предприятии «Пироросс», которое находится на территории ЗОМЗ.

Поначалу речь шла о 35 пострадавших (четверо — в тяжелом состоянии), впоследствии их число выросло до 56.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, также прибывший на территорию ЗОМЗ, подчеркнул, что людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали.

«Также эвакуировали ближайший детский сад. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс „Луч“ — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Что известно о состоянии пострадавших

Вместе с Дмитрием Акуловым губернатор Московской области посетил пострадавших, которых отвезли в районную больницу Сергиева Посада.

По последним данным, 30 человек находятся в стационаре, шестеро из них — в реанимации, еще 26 человек обращались в травмпункт: госпитализация не понадобилась, поэтому их отпустили домой.

Одна из пациенток — 45-летняя женщина — умерла в больнице, сообщил ТАСС.

Уголовное дело и предварительная причина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК — «по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». В ведомстве подтвердили, что возгорание произошло на складе пиротехники.

Изначально СМИ писали, что взрыв в Сергиевом Посаде прогремел из-за возможной атаки беспилотника. Однако экстренные службы и власти опровергли эти сообщения.

«Версия с атакой беспилотного летательного аппарата не нашла своего подтверждения», — добавила представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

По предварительным данным, причиной происшествия стал человеческий фактор.

Последствия после взрыва склада с пиротехникой на территории Загорского оптико-механического завода. / Телеканал «360»

«Это завод по производству пиротехники. Вообще помещение само называется „Оптико-механический завод“, но с 90-х годов там от оптики и механики не очень многое осталось, и один из цехов арендовало коммерческое предприятие. Что касается взрыва, то был он очень мощный, и сейчас оперативные службы расследуют», — отметил Андрей Воробьев.

Источник «360» сообщил, что с Сергеем Чанкаевым, гендиректором компании «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП, работают правоохранительные органы. Предположительно, взрывчатые вещества для изготовления пиротехники хранились там с нарушениями.

Обнаруженные на месте металлические детали, которые принимают за снаряды, могут быть фрагментами пиротехнических мортир.

Ликвидация последствий

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его локализовали. Сотрудники МЧС проливают разрушенные конструкции, чтобы исключить риск повторного воспламенения, сообщил Telegram-канал Readovka.

Спасатели еще около 12 часов будут разбирать завалы — под ними могут быть люди.

«Троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства», — уточнил Андрей Воробьев.

Помощь властей

Губернатор сообщил, что подмосковные власти возьмут на себя устранение последствий взрыва и восстановительные работы. В частности, отремонтируют поврежденные квартиры и школу.

Сейчас мы закончили и встречи, и посещение эпицентра взрыва, и госпиталя. Будем разбираться. Наша задача, наша миссия — помогать. И мы это будем обязательно делать от всего сердца. Андрей Воробьев

Из-за повреждения котельной жителям городского округа временно отключили горячую воду.

«„Газпром Теплоэнерго“ сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 9 августа прекращена подача ГВС потребителям», — уточнили в администрации.

Когда спасатели закончат разбирать завалы, специалисты проверят состояние котельной, чтобы у жителей не было перебоев в системах ЖКХ, подчеркнул Андрей Воробьев.