Происшествия 09 августа 2023, 13:15 Уголовное дело возбудили после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следственные органы главного Следственного управления СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате которого произошло возгорание на складе пиротехники», — заявила она.

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Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются.

Сотрудники МЧС продолжают работу по тушению пожара. На месте уже работают следователи и криминалисты. На место также выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ярослав Яковлев, добавила Ольга Врадий.

Пару часов назад очевидцы сообщили о мощном взрыве в Сергиевом Посаде. Позже выяснилось, что все произошло на складе пиротехники. В данный момент известно о 38 пострадавших.