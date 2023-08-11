Эксклюзив 11 августа 2023, 23:36 Появилось еще одно видео с места взрыва в Сергиевом Посаде «360» показал место взрыва в Сергиевом Посаде на второй день после ЧП

Читать 360tv в

«360» снял еще одно видео на месте взрыва в Сергиевом Посаде, в результате которого пострадали более 80 человек и погибла женщина. Вход на Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) огорожен сигнальной лентой.

Обломков, осколков, выбитых рам на месте происшествия стало меньше, чем 9 и 10 августа, однако многое на территории еще напоминает о недавнем ЧП.

Реклама

Взрыв случился позавчера на складе пиротехники, прилегающем к заводу. Спасатели круглосуточно вели разбор завалов и завершили работу сегодня.

Медицинская помощь потребовалась 84 людям, при этом большинство из них не нуждались в госпитализации — врачи помогли им и отпустили домой. Сотрудница одного из цехов ЗОМЗ умерла в больнице. Жители Сергиева Посада устроили возле места взрыва стихийный мемориал с цветами и зажженными лампадками.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В качестве подозреваемого задержали директора компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв. Ожидается, что сегодня мужчине выберут меру пресечения.