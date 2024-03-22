Эксклюзив 22 марта 2024, 21:08 Появились кадры возгорания в Crocus City Hall Появились первые кадры пожара в Crocus City Hall

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В Crocus City Hall вспыхнул пожар. Кадры возгорания появились в распоряжении «360».

Судя по кадрам, разгорелся сильный пожар. В небо поднялся густой черный дым.

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В здание Crocus City Hall перед началом выступления группы «Пикник» ворвались неизвестные в камуфляже. Злоумышленники открыли огонь из автомата. Предварительно известно о 12 погибших, есть и раненые.

После стрельбы в Crocus City Hall прогремел взрыв и начался пожар. По данным СМИ, в здании начала рушиться крыша. На место ЧП направили вертолеты Московского авиационного центра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место происшествия. По факту ЧП создали оперативный штаб.

МЧС России уже приступили к ликвидации возгорания. Источник «360» уточнил, что в здание зашли пять вооруженных людей.