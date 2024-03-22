Важное 22 марта 2024, 21:15 Крупный пожар в Crocus City Hall начали ликвидировать МЧС сообщило о начале ликвидации пожара в Crocus City Hall Freepik

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Бригады спасателей приступили к ликвидации крупного пожара в Crocus City Hall в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Особые усилия бригады МЧС направили на то, чтобы найти и спасти людей из здания.

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На данный момент известно, что из подвала здания вывели порядка 100 человек.

«Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — указали в сообщении.

Сегодня вечером три человека в камуфляжной форме открыли огонь перед началом концерта группы «Пикник». Люди бежали в панике из здания.

На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил о создании оперативного штаба. Глава региона отметил, что подробности случившегося уточнят позже.