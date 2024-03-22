Важное 22 марта 2024, 20:55 Воробьев выехал на место происшествия в Crocus City Hall Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hal РИА «Новости»

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Губернатор Московской области выехал на место ЧП в Crocus City Hall. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал губернатор.

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О стрельбе в Crocus City Hal стало известно вечером 22 марта. По данным СМИ, огонь открыли три человека в камуфляжной форме. Минимум 12 человек погибли, около 50 пострадали.

После стрельбы в здании вспыхнул пожар, началось обрушение кровли. На место случившегося выехали оперативные службы. Другие подробности случившегося уточняются.