22 марта 2024, 20:55
Воробьев выехал на место происшествия в Crocus City Hall
Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hal
Губернатор Московской области выехал на место ЧП в Crocus City Hall. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал губернатор.
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О стрельбе в Crocus City Hal стало известно вечером 22 марта. По данным СМИ, огонь открыли три человека в камуфляжной форме. Минимум 12 человек погибли, около 50 пострадали.
После стрельбы в здании вспыхнул пожар, началось обрушение кровли. На место случившегося выехали оперативные службы. Другие подробности случившегося уточняются.
Пожары
Взрывы
Стрельба в Crocus City Hall
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