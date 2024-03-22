Эксклюзив 22 марта 2024, 21:16 Пятерых вооруженных людей заметили в Crocus City Hall Источник «360»: в Crocus City Hall зашли пятеро вооруженных людей Unsplash

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Вооруженных людей заметили в Crocus City Hall. Об этом сообщил источник «360».

«Пять человек зашли вооруженных», — заявил он.

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Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.

В Crocus City Hall выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его слова, из-за ЧП создали оперативный штаб. Глава региона пообещал привести другие подробности случившегося позже.