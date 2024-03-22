Важное 22 марта 2024, 20:22 Неизвестный открыл стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» «112»: в московском Crocus City Hall произошла стрельба Unsplash

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В Crocus City Hall в Москве произошла стрельба. На место следуют оперативные службы, сообщил Telegram-канал «112».

Другие подробности случившегося не уточнялись.

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По данным Telegram-канала Shot, после стрельбы люди бежали в панике. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили журналисты.

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