22 марта 2024, 20:22
Неизвестный открыл стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник»
«112»: в московском Crocus City Hall произошла стрельба
В Crocus City Hall в Москве произошла стрельба. На место следуют оперативные службы, сообщил Telegram-канал «112».
Другие подробности случившегося не уточнялись.
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По данным Telegram-канала Shot, после стрельбы люди бежали в панике. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили журналисты.
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