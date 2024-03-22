Происшествия 22 марта 2024, 20:31 Более 10 человек погибли во время стрельбы в Crocus City Hall Baza: минимум 12 человек погибли во время стрельбы в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Минимум 12 человек погибли в результате стрельбы в Crocus City Hall. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации РИА «Новости», огонь открыли три человека в камуфляжной форме. Есть раненые.

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Telegram-канал Baza сообщил, что погибли минимум 12 человек. Паблики сообщают, что люди в торговом центре бежали в панике. На место выехали оперативные службы. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее водитель такси устроил стрельбу возле многоэтажного жилого дома в Люберцах из-за закрытого шлагбаума. Мужчину уже удалось задержать, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».