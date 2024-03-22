Эксклюзив 22 марта 2024, 20:54 Вертолеты отправили к Crocus City Hall Источник «360»: к Crocus City Hall направили вертолеты Unsplash

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Вертолеты Московского авиационного центра вылетели к месту происшествия в Crocus City Hall. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

ЧП произошло в Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автомата. По предварительным данным, погибли 12 человек, есть раненые.

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После стрельбы в здании прогремел взрыв, начала рушиться кровля, вспыхнул пожар. Спасатели МЧС пока не могут приступить к тушению. На место происшествия вылетели вертолеты Московского авиационного центра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП, создан оперативный штаб.