Эксклюзив 23 августа 2023, 22:43 «Почувствовали запах гари и поехали туда»: Очевидец — о первых минутах крушения самолета под Тверью Источник «360» о крушении самолета под Тверью: услышали хлопок, как он взорвался Телеканал «360»

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К рухнувшему в Тверской области самолету невозможно было подойти близко. Как рассказала «360» очевидец авиакатастрофы, на месте все горело и взрывалось.

«Мы туда пришли, там горит все, взрывается. Мы услышали хлопок, как он взорвался, и все», — подчеркнула женщина.

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Сам момент крушения она не видела. Сначала она услышала хлопок. Затем прогремел взрыв. Женщина предположила, что это произошло, когда бизнес-джет уже упал на землю.

«Нам показалось, что это гром. Потом мы почувствовали запах гари и поехали туда, потому что я сама медик. Возможно, там кому-то понадобилась бы помощь», — уточнила она.

Женщина приехала и обнаружила, что подойти близко к месту катастрофы невозможно. Взрывы не прекращались. Кроме того, территорию оцепили.

«Мы приехали и там было очевидно, что, во-первых, не подойти близко, потому что взрывы были. А, во-вторых, опасно для жизни. Ну там было понятно, что делать нечего уже. <…> Там все оцеплено», — добавила она.

В распоряжении «360» также оказались кадры с места катастрофы. Крупные обломки самолета разлетелись в разные стороны.

Телеканал «360» Телеканал «360»

Частный лайнер Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа, когда летел из Москвы в Санкт-Петербург. Самолет принадлежал компании «МНТ — Аэро», которая оказывает услуги бизнес-перевозок.

На борту находились 10 человек, среди которых семь пассажиров и трое членов экипажа. Предварительно, все они скончались. Спасатели уже обнаружили на земле тела восьми погибших. Работы на месте авиакатастрофы продолжаются.

По данным Росавиации, среди пассажиров мог находиться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Еще один самолет, который также связывали с предпринимателем, сел в московском аэропорту Остафьево. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного суда. Расшифровкой «черных ящиков» займутся сотрудники Росавиации.