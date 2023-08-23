Происшествия 23 августа 2023, 21:46 Расшифровкой «черных ящиков» с упавшего в Тверской области самолета займется Росавиация Поиск «черных ящиков» начался на месте крушения самолета в Тверской области Телеканал «360»

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Сотрудники специальной комиссии Росавиации займутся поиском бортовых самописцев («черных ящиков») с потерпевшего крушение в Тверской области частного самолета Embraer Legacy. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В Росавиации подчеркнули, что это войдет в первый этап расследования специальной комиссии, которая уже прибыла на место крушения для установки всех обстоятельств происшествия.

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«На этом этапе расследования специалистами предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей „черных ящиков“», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сейчас эксперты собирают данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, погодных условиях, работе наземных диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

Потерпевший крушение в Тверской области самолет принадлежал зарегистрированной в Москве компании «МНТ — Аэро», оказывающей услуги бизнес-перевозок. Согласно открытым данным, фирма работала с 2006 года.

По данным МЧС, на борту упавшего самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, находились семь пассажиров и трое членов экипажа. По предварительным данным, на земле нашли тела восьми погибших. Работы на месте аварии продолжаются.

В Росавиации заявили, что в списке пассажиров потерпевшего крушение бизнес-джета было имя предпринимателя Евгения Пригожина. Второй самолет, летевший в столицу, который также связывали с бизнесменом, успешно сел в столичном аэропорту Остафьево.

По факту крушения следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.