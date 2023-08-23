Происшествия 23 августа 2023, 20:54 Тела погибших нашли на месте крушения самолета в Тверской области РИА «Новости»: тела восьми погибших нашли на месте крушения самолета под Тверью Телеканал «360»

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Прибывшие на место крушения самолета Embraer тверские спасатели нашли тела восьми погибших. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что это предварительные данные, так как спасательные работы на месте крушения пока продолжаются.

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«По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших», — заявил представитель экстренных служб.

По данным МЧС России, частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение около поселка Куженкино Тверской области вечером в среду, 23 августа. На борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа. Причину крушения в ведомстве не назвали.

Самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров был тезка российского предпринимателя Евгения Пригожина. По предварительным данным, самолет принадлежал бизнесмену.

Ситуацию с авиакатастрофой взял под свой контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.