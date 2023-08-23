Происшествия 23 августа 2023, 21:10 Второй самолет Пригожина совершил посадку в аэропорту Остафьево Flightradar: второй бизнес-джет Пригожина сел в аэропорту Остафьево Викимедиа

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Бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA02748, который приписывают авиапарку российского предпринимателя Евгения Пригожина приземлился в аэропорту Остафьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar.

Согласно представленным данным, борт вылетел днем в среду, 23 августа, из Москвы в Санкт-Петербург, а после отправился в обратный рейс. В ближайший четверг самолет планирует вылететь в Баку.

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Остафьево — международный бизнес-аэропорт, расположенный в Новомосковском административном округе столицы. Обслуживает самолеты бизнес-авиации.

Первый самолет Embraer Legacy, который также приписывают Евгению Пригожину, потерпел крушение во время пролета над поселком Куженкино Тверской области. По предварительным данным, на его борту находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа.

После удара о землю самолет загорелся. СМИ со ссылкой на экстренные службы региона сообщили, что прибывшие на место спасатели обнаружили тела восьми человек. Это не окончательные данные, так как работы на месте пока продолжаются.

Росавиация сообщила, что среди пассажиров пострадавшего борта находился пассажир, чьи анкетные данные совпадают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил, что взял ситуацию с авиакатастрофой под свой контроль.