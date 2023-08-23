Происшествия 23 августа 2023, 21:41 Рухнувший в Тверской области самолет принадлежал компании «МНТ — Аэро» Росавиация: упавший в Тверской области самолет принадлежал компании «МНТ — Аэро» Телеканал «360»

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Частный самолет Embraer Legacy, разбившийся в Тверской области, принадлежит компании «МНТ — Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Ранее в МЧС заявили, что самолет Embraer Legacy упал в Тверской области.

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«В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург», — сказано в пресс-службе ведомства.

На борту было 10 человек, трое из которых — члены экипажа. По неуточненным данным, все находившиеся внутри самолета погибли. Экстренные службы проводят поисковые работы.

Согласно списку пассажиров, среди них был тезка главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Росавиация занялась расследованием случившегося. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял разбирательство под свой контроль.