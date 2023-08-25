Происшествия 25 августа 2023, 14:14 Обломки самолета Пригожина увезли в грузовике с места крушения РИА «Новости»: обломки самолета Пригожина увезли с места крушения РИА «Новости»

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Грузовик вывез обломки самолета Embraer, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, с места крушения в Тверской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обломки упаковали в специальный футляр и увезли на шоссе в направлении села Куженкино. Накануне пост ДПС перекрывал въезд в населенный пункт возле места падения бизнес-джета.

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Самолет упал вечером 23 августа. В списке пассажиров числились Евгений Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и другие доверенные лица, имеющие отношение к частной военной компании. СК возбудил уголовное дело.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и охарактеризовал Пригожина как талантливого человека со сложной судьбой. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что факт гибели главного «вагнеровца» сможет точно подтвердить лишь генетическая экспертиза.