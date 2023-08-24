Важное 24 августа 2023, 19:05 Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета с Пригожиным Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в авиакатастрофе с самолетом Евгения Пригожина. На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным он отметил вклад «Вагнера» в борьбе с нацизмом на Украине.

Первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники ЧВК «Вагнер», сообщил российский лидер.

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«Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании „Вагнер“. Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело в борьбе с неонацистским режимом на Украине», — подчеркнул президент.

Как отметил Путин, россияне об этом помнят и не забудут. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком, сказал президент, добавив, что был знаком с ним с начала 90-х годов.

Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Предположительно, в отсек шасси заложили взрывчатку. Расследование ведет следователь СК России по особо важным делам Иван Сибула. Тела погибших доставили в морг на судмедэкспертизу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не причастен к катастрофе с самолетом основателя ЧВК «Вагнер».