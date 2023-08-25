25 августа 2023, 13:37
Кремль заявил, что доказательств гибели Пригожина пока нет
Представитель Кремля Песков: подтверждающих гибель Пригожина данных пока нет
Факт гибели основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина можно подтвердить только с помощью результатов генетических экспертиз. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов [пока нет]», — сказал он.
Реклама
По его словам, как только результаты анализов будут готовы к публикации, их покажут общественности.
Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Самолет Embraer-135 выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербурга.
По данным Росавиации, на борту находились основатель ЧВК «Вагнер», командир этой частной военной компании Дмитрий Уткин. Также там были еще пять пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.
Евгений Пригожин
Реклама
Реклама