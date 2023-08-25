Важное 25 августа 2023, 13:37 Кремль заявил, что доказательств гибели Пригожина пока нет Представитель Кремля Песков: подтверждающих гибель Пригожина данных пока нет Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Факт гибели основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина можно подтвердить только с помощью результатов генетических экспертиз. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов [пока нет]», — сказал он.

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По его словам, как только результаты анализов будут готовы к публикации, их покажут общественности.

Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Самолет Embraer-135 выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербурга.

По данным Росавиации, на борту находились основатель ЧВК «Вагнер», командир этой частной военной компании Дмитрий Уткин. Также там были еще пять пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.