Власть 24 августа 2023, 19:06 Путин назвал Евгения Пригожина талантливым человеком Президент Путин: Евгений Пригожин был талантливым человеком РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Как отметил глава государства, первичные данные говорят о том, что на борту рухнувшего частного лайнера Embraer Legacy в Тверской области находились сотрудники ЧВК «Вагнер». Путин подчеркнул, что компания внесла существенный вклад в борьбу с с неонацистским режимом на Украине.

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«Мы это помним, знаем и никогда не забудем», — сказал он.

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Также президент подтвердил, что предприниматель Евгений Пригожин буквально вчера, 23 августа, вернулся из Африки в Россию.

«Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. <…> Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым», — отметил глава государства.

Бизнес-джет рухнул в Тверской области, когда летел из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, никто не выжил. В ночь на 24 августа спасатели занимались поисками на земле тел погибших.

Среди пассажиров на самолете мог лететь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По факту крушения уже возбудили уголовное дело. Сотрудники Росавиации расшифруют «черные ящики».