Происшествия 24 августа 2023, 14:20 Доверенные лица. Кто был на борту рухнувшего самолета вместе с Пригожиным «360» собрал информацию о пассажирах рухнувшего самолета в Тверской области

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На борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ), разбившегося 23 августа в Тверской области, находились 10 человек, в том числе семь пассажиров. Росавиация предоставила список пассажиров. Самый известный из них — глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Остальные — в основном его доверенные лица, имеющие отношение к частной военной компании. «360» собрал все, что известно о них к этому часу.

Дмитрий Уткин: правая рука Пригожина

Telegram-канал Дмитрия Уткина / Telegram-канал Дмитрия Уткина

По данным из открытых источников, Уткин родился в 1970 году в Свердловской области, однако вырос в украинском селе Смолино, куда вскоре переехала семья. После окончания школы переехал в Ленинград, отучился в Высшем общевойсковом командном училище имени Кирова, а затем поступил на службу в спецназ ГРУ.

Уткин участвовал в двух чеченских войнах. До 2013 года командовал дислоцировавшимся в Печорах Псковской области отдельным отрядом спецназначения 2-й отдельной бригады спецназначения ГУ Генштаба ВС России. Дослужился до звания подполковника. После увольнения в запас Уткин трудился в компании Moran Security Group, которая специализируется на морских и сухопутных операциях в сфере безопасности.

По информации «Коммерсанта», в 2014 году Дмитрий Уткин организовал базу подготовки бойцов и стал командовать своим подразделением. Именно по его позывному оно получило название «ЧВК „Вагнер“». Как сообщил kp.ru, перед этим Уткин был участником операции по воссоединению Крыма с Россией.

Вместе со своим отрядом Уткин участвовал в боях у Металлиста в Луганской Народной Республике, за Луганский аэропорт, за Дебальцево. А в 2015 году ЧВК перебралась в Сирию и сыграла решающую роль в штурме Пальмиры.

В 2016 году Дмитрий Уткин в качестве кавалера орденов Мужества присутствовал на приеме в Кремле в честь Дня Героев России.

В следующем году боец оказался в санкционном списке США. Американский Минфин пояснял, что ограничения ввели из-за «обязательств искать дипломатические пути разрешения кризиса на Украине и содействовать возвращению Крыма в ее состав».

В конце 2017 года СМИ писали о назначении Уткина гендиректором управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина — «Конкорд менеджмент и консалтинг». Информация была неоднозначной: как оказалось, ИНН нового руководителя компании отличался от ИНН Дмитрия Уткина из ЧВК, но при этом за год и два года до этого Уткина замечали в совместных поездках с сотрудниками службы безопасности Пригожина. Сообщалось также, что Пригожин освободил Уткина от должности после провала ЧВК в Дейр-эз-Зоре в 2018 году.

На Украине в отношении Уткина в 2021 году возбудили уголовное дело за посягательство на территориальную целостность страны. В официальном журнале ЕС отмечалось также, что Уткин ответствен за «серьезные нарушения прав человека», якобы причастен к пыткам сирийского дезертира до смерти.

Когда после мятежа Евгения Пригожина бойцы ЧВК уехали в Белоруссию, Уткин, видимо, был в их числе, поскольку засветился на видео, которое сняли в республике.

Дмитрия Уткина называли «правой рукой» Пригожина. Telegram-канал ветеранов боевых действий «Прикамские витязи» охарактеризовал его как «легендарного человека-загадку, человека-тень», настоящего командира, которого «боялись и уважали».

Валерий Чекалов: осведомленный заместитель

Чекалов был заместителем Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер». СМИ уточнили, что он отвечал за решение ряда важных вопросов, в том числе касающихся логистики ЧВК. Readovka сообщила, что только 47-летний Чекалов знал о перемещениях главного «вагнеровца». Некоторые издания пишут, что Пригожин, Уткин и Чекалов «всегда летали втроем», причем Чекалов отвечал «за весь тыл», Уткин — за «боевую часть».

Как правило, Чекалов и Пригожин перемещались на разных самолетах.

Также Чекалов занимался бизнесом. По некоторым данным, он был гендиректором ЗАО «Нева» и собственником связанной с Пригожиным фирмы «Евро полис». «Фонтанка» писала, что в 2016 году именно «Евро полис» договорилась с сирийским правительством об освобождении боевиков и охране нефтегазовых месторождений и заключила контракты на добычу четверти углеводородов.

Источники СМИ сообщили, что после мятежа именно с подачи Чекалова в одной из компаний Пригожина якобы стали разворовывать активы, финансисты и бухгалтеры наживались за счет «мертвых душ». Подтверждений этому нет.

В июле 2023 года Валерий Чекалов попал под санкции Соединенных Штатов за связи с Пригожиным.

Сергей Пропустин: личный охранник

«ВКонтакте»

В базе украинского сайта «Миротворец»* 44-летний Пропустин значится как разведчик-гранатометчик, сражавшийся в составе ЧВК. СМИ также предположили, что он был личным охранником Пригожина. В «Вагнере» мужчина оказался в 2015 году, с 2016-го строевое подразделение переименовали во 2-й разведывательно-штурмовой отряд. Известно, что Пригожин любил набирать личных охранников именно из этого подразделения.

Сергей Пропустин также участвовал в чеченской войне.

Евгений Макарян: охранник

В базе данных того же сайта «Миротворец»* Макарян значится как боец ЧВК. Его не было в соцсетях, и информации о нем не так много. Известно, что ему 38 лет. В соцсетях распространилась информация о том, что он тоже был охранником Пригожина.

Евгений Макарян жил в челябинском Магнитогорске. По предварительным данным, ранее был участковым, увлекался самбо, любил читать. К ЧВК присоединился в 2016 году, воевал в Сирии и в 2017 году был ранен в бедро.

Александр Тотмин: охранник

«ВКонтакте»

Тотмину был всего 31 год. Он родом из Алтайского края, также жил в Петербурге. Бывший участник боевых действий в Судане — по данным «Миротворца»*, Тотмин каким-то образом представлял там интересы ЧВК «Вагнер».

Был судим за кражу бензопилы, угон, оштрафован за нарушение правил самоизоляции во время пандемии.

СМИ пишут, что Тотмин тоже был охранником Евгения Пригожина.

О Николае Матусееве неизвестно практически ничего — как и о его связи с «вагнеровцами». Возможно, это экс-боец штурмового подразделения, сражавшегося в Сирии.

*Сайт «Миротворец» заблокирован на территории России по решению суда.