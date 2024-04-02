Эксклюзив 02 апреля 2024, 12:04 «Ничего удивительного». Откуда могли запустить дроны для атаки по предприятиям в Татарстане Политолог Михайлов усомнился, что БПЛА для атаки Татарстана запустили с Украины Stringer/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Беспилотники для атаки предприятий в Татарстане вряд ли запустили с территории Украины. Таким предположением с «360» поделился военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали не менее семи человек, на одном из нефтеперерабатывающих заводов вспыхнул пожар. Ответственность за удары взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В Елабуге под удар попало местное общежитие. Момент, когда здание атаковал беспилотник самолетного типа, сняли на видео. На кадрах с другим БПЛА видно, что он двигался очень медленно.

«Дроны бывают разных поколений, разных типов. Есть скорости 180-200 [километров в час] и выше, есть скорости до 100 километров [в час]. Поэтому в его медленном полете нет ничего удивительного», — добавил Михайлов.

Военный эксперт усомнился, что беспилотники пролетели полторы-две тысячи километров с территории Украины. По мнению политолога, БПЛА могли запустить некие диверсанты, находившиеся ближе к нефтяным производственным мощностям Татарстана.

«Скорее всего, разведчики или агенты ГУР были на территории относительно недалеко и совершили эту диверсию, они же и управляли этим дроном. С происшествием будут разбираться. Ущерб незначительный, но, в любом случае, спецслужбам нужно понять, кто и как произвел эту атаку», — заключил Михайлов.