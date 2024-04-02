Происшествия 02 апреля 2024, 09:59 Появилось видео атаки БПЛА самолетного типа в Елабуге «112» показал видео падения БПЛА на общежитие в Елабуге

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Общежитие в Елабуге атаковали беспилотником самолетного типа. Момент удара показал Telegram-канал «112».

На видео попал момент, когда БПЛА самолетного типа приближался к зданиям. Недалеко от него уже стоял полицейский автомобиль, люди кричали. Когда беспилотник рухнул, в воздух поднялось облако огня и дыма, разлетелись осколки. Очевидцы легли на землю.

Пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга» заявила, что общежитие атаковали утром 2 апреля двумя беспилотниками. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали шесть человек, из них троим госпитализация не потребовалась. Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил, что еще один удар БПЛА нанесли по предприятию в Нижнекамске, но это не сказалось на производственных процессах. По информации «112», БПЛА попал в технологическую установку нефтеперерабатывающего завода «Танеко» и спровоцировал пожар.