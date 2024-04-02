Происшествия 02 апреля 2024, 09:47 Число пострадавших при атаке дронов в Татарстане выросло до семи РБК: семь человек пострадали при атаке беспилотников в Елабуге

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Число пострадавших после атаки дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи. Об этом РБК сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Ранее сообщалось о шести раненых, троих из которых госпитализировали. Остальных отпустили домой после осмотра, их жизни ничего не угрожает.

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Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Под удар попало общежитие, люди самостоятельно эвакуировались из здания.

Власти Татарстана призвали жителей сохранять спокойствие. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что преступники специально пытались посеять панику среди населения.

Ранее режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. На границе региона заметили беспилотники. Все силы и средства привели в повышенную готовность.