Важное 22 марта 2024, 22:35 «Мы опечалены». ООН — о теракте в Crocus City Hall Генсек Хак: ООН опечалена произошедшим в Crocus City Hall РИА «Новости»

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В ООН знают о событиях в Crocus City Hall и опечалены случившемся. Такое заявление сделал генсек организации Фархан Хак, сообщил ТАСС.

По его словам, организация в курсе случившегося. Ее сотрудники пытаются получить дополнительную информацию о теракте.

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«Мы опечалены этими новостями. Пытаемся получить больше информации о произошедшем», — заявил Хак.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall произошла стрельба. Все случилось на концерте группы «Пикник». Сразу после этого в здании комплекса начался пожар, обрушилась кровля. Согласно предварительным данным, в результате ЧП погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.

Пожарные приступили к ликвидации огня. К месту случившегося направили более 50 бригад скорой помощи. Туда же выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дептранс Москвы сообщил, что из-за ЧП затруднено