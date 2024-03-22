Важное 22 марта 2024, 21:08 Более 50 бригад скорой помощи отправили к Crocus City Hall Минздрав Подмосковья: к Crocus City Hall более 50 бригад скорой помощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

К зданию Crocus City Hall направили более 50 бригад скорой помощи, сообщили «360» в пресс-службе Минздрава Московской области. Там добавили, что уточняют дополнительную информацию.

«В Красногорск к Crocus City Hall направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется», — отметили в Минздраве Подмосковья.

Реклама

Вечером 22 марта в здании Crocus City Hall раздалась стрельба. Возник пожар, к месту ЧП отправили вертолеты. По предварительным данным, огонь открыли из автоматов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.