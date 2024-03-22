Важное 22 марта 2024, 22:22 ФСБ назвала число погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall ФСБ: жертвами теракта в Crocus City Hall стали 40 человек, 100 пострадали РИА «Новости»

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Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.