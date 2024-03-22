Эксклюзив 22 марта 2024, 22:31 Кровля Crocus City Hall начала рушиться Источник «360»: кровля Crocus City Hall начала рушиться

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Кровля торгового центра Crocus City Hall начала рушиться. Об этом сообщил источник «360».

После первого взрыва разгорелся пожар, началось частичное обрушение кровли. Пожарные приступили к ликвидации возгорания, к тушению подключилась воздушная спецтехника. Два вертолета осуществляют сбросы воды на горящее здание.

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Позже очевидцы сообщили о втором взрыве в ТЦ. После него кровля здания стала рушиться.

В результате теракта погибли 40 человек, около 100 пострадали, сообщили в ФСБ. Стрельбу в Crocus City Hall вели пятеро неизвестных из автоматов.