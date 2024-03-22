Эксклюзив 22 марта 2024, 20:39 Пожар начался в Crocus City Hall после стрельбы Crocus City Hall загорелся после стрельбы Телеканал «360»

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Здание Crocus City Hall загорелось после стрельбы. Над помещением поднимаются клубы черного дыма. В распоряжении «360» появилось фото с места пожара.

Стрельба в Crocus City Hall произошла перед концертом группы «Пикник». На место случившегося отправились оперативные службы.

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По данным Telegram-канала «112», пожарные пока не приступили к тушению. В результате стрельбы, предварительно, погибли более 10 человек, еще около 50 пострадали. СМИ сообщают, что люди бежали в панике с места ЧП. Другие подробности случившегося не уточнялись.

Очевидцы рассказали, что в здании Crocus City Hall начала рушится кровля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».