Происшествия 06 мая 2023, 16:41 Машину Захара Прилепина подорвали в поселке Пионерский — прокуратура Прокуратура: подрыв машины писателя Захара Прилепина произошел в поселке Пионерский Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

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Машину Захара Прилепина подорвали в поселке Пионерский — в 50 километрах от города Бор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в Telegram-канале.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора региона Валерий Кузьмин, рассказали в ведомстве. Он координировал действия правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Его ход и результаты расследования поставили на контроль в Генпрокуратуре России.

Автомобиль Прилепина подорвали около 11:00. Предположительно, взрывным устройством управляли дистанционно. В момент происшествия публициста и его дочери, которая ехала вместе с ним, в машине не было, но внутри оставался водитель. Он погиб. Им оказался 27-летний уроженец Луганска.

Прилепин пострадал. По предварительным данным, у него ранения обеих ног.

Жена писателя ранее рассказывала, что ему постоянно угрожали. Полиция задержала подозреваемого в причастности к подрыву.