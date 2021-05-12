Казань спустя сутки после стрельбы. Прямая трансляция от школы

Прошли сутки с кровавой бойни в казанской школе №175, где погибли девять человек. Съемочная группа «360» ведет онлайн-трансляцию. Через несколько часов должны начать выдавать тела жертв казанского стрелка, после чего начнутся похороны.

Жители всю ночь приносили цветы и свечи к школе, где произошла стрельба. Сегодня они собрались проститься с погибшими.

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиевпришел в родную школу с оружием. Он открыл огонь сразу на крыльце здания, после чего зашел внутрь и ранил учительницу начальных классов, затем учительницу английского языка. Многие преподаватели успели закрыться в кабинетах с учениками, однако стрелок выбил дверь, где находился 8 «А». Он начал стрелять по детям, некоторым пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись.

В результате нападения погибли девять человек. Семь из них — школьники от 14 до 15 лет. Ранения получил 21 человек.

Стрелка задержали, в полиции он признался, что несколько месяцев назад в нем проснулся монстр. По факту случившегося возбуждено дело о массовом убийстве.