Люди несут цветы и свечки к месту стрельбы в Казани. Трансляция

Жители Казани продолжают нести цветы и детские игрушки к гимназии №175. Рядом с образовательным учреждением установили мемориал. Съемочная группа «360» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Мемориал установили перед зданием гимназии № 175 в Казани. На месте продолжают находиться полицейские и медики, а также жители города. Очевидцы общаются с журналистами, зажигают свечи и приносят цветы с мягкими игрушками.

Утром 11 мая в гимназию пришел с ружьем выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. Сначала он расстрелял охранника и уборщицу, а затем открыл огонь по детям с учителями. Жертвами парня стали семь детей и двое взрослых. Сейчас в больницах медики помогают более 20 пострадавшим, получившим ранения разной степени тяжести.

Сотрудники полиции задержали Галявиева. Стрелок сам сдался правоохранителям. Следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию.