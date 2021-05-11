Стрельба произошла в школе Казани. Онлайн-трансляция

Утром 11 мая стрельба произошла в школе № 175 в Казани. Огонь, по предварительным данным, открыли два человека. Дети, спасаясь, выпрыгивали из окон. Есть погибшие и пострадавшие. «360» следит за происходящим в режиме онлайн.

11:40 Задержанный стрелок пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

11:36 Жертвами стрельбы стали восемь человек, 20 пострадали, заявили в пресс-службе президента Татарстана

11:35 Дом, где живет стрелок, эвакуировали, но взрыв там а не было. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на диспетчерскую службу.

11:32 Занятия второй смены 11 мая отменили во всех школах Казани.

11:29 «Большая беда. Мы потеряли семь детей — ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли. Вот здесь — на третьем этаже. 16 человек сейчас находятся в госпитале. <…> Террорист арестован, 19 лет. Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Все силы развернуты.<…>, Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

11:24 Знакомый с ситуацией источник «360» сообщил, что взорван почти весь первый этаж в школе.

11:18 Предполагаемого пособника стрелков — 41-летнего мужчину — задержали в Казани.

11:16 МВД подтвердило задержание одного из напавших на школу в Казани.

11:14 Режим контртеррористической операции в районе (КТО) введен после стрельбы в районе школы № 175, сообщили МВД РФ.

11:14 Рустам Минниханов рассказал, что одному из стрелявших 19Н лет. На него было зарегистрировано оружие.

11:13 Глава Татарстана также заявил, что семьям пострадавших и школе будет оказана необходимая помощь.

11:11 Президент Татарстана заявил, что четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе. Еще 16 человек, в том числе четверо детей, находятся в больнице.

11:10 Следственный комитет открыл уголовное дело по факту стрельбы.

11:08 У школы работают психологи Центра экстренной психологической помощи, сообщили в МЧС.

11:07 Открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи родным погибших и пострадавших: 8 (843) 288-45-67.

11:04 Один из стрелявших с оружием через главный вход здания и сразу же начал стрельбу, рассказал ТАСС источник в Минпросвещения.

11:00 По данным источника ТАСС, пострадали 32 человека.

10:58 Число погибших возросло до 11, написало РИА «Новости».

10:58 Двое погибших школьников разбились, выпрыгнув с третьего этажа, передало РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

10:56 Второго стрелявшего в гимназии № 175 ликвидировали в здании школы, написал Mash.

10:54 Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл к школе № 175.

10:51 Первые кадры из здания школы.

10:44 По данным Baza, стрелявший окончил школу №175 четыре года назад. Он учится в колледже на IT-специалиста. Его отец заявил, что парень не религиозен, никаких плохих мыслей или настроений не высказывал.

10:43 Мэрия Казани опровергла информацию о стрельбе в школе на улице Латышских стрелков.

10:41 В квартире одного из нападавших произошел взрыв. В квартире находилась мама парня. Людей эвакуируют из дома, написал Mash Iptash.

10:40 В больницу доставили 12 детей и один взрослого. Об этом сообщили в территориальном центре медицины катастроф области.

10:37 Учеников эвакуировали из школы.

10:33 Погибший учитель, по предварительной информации, преподавал у младших классов. Об этом сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.

10:32 Мэрия Казани заявила, что после стрельбы усилены меры безопасности во всех учебных заведениях города.

10:29 Life написал, что силовики заблокировали второго нападавшего на четвертом этаже школы.

10:28 РИА«Новости» со ссылкой на источник сообщило о девяти погибших и четырех госпитализированных после стрельбы.

10:27 ТАСС со ссылкой на источник также передал о семи погибших и 10 пострадавших.

10:26 Baza написала, что стрелка зовут Ильназ, ему 19 лет, его задержали. По данным Теlеgrаm-канала он убил семерых восьмиклассников и учительницу. При задержании он заявил, что у себя дома заложил бомбу.

10:23 На место ЧП выехал президент Татарстана.

10:20Жертвами стрельбы, по данным ТАСС и РИА «Новости», стали учитель и шесть детей.

10:19 Теlеlgrаm-канал Ваzа написал, что погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

10:18 Стрельба началась примерно в 09:40. Тогда в школе шли занятия. Ученики услышали сильный стук, после это их попросили закрыться. Об этом сообщил источник «360», который знаком с ситуацией.

10:10 Как написало РИА «Новости», в школе прогремел взрыв.

10:07 По предварительным данным РЕН ТВ, открывшего огонь в школе подростка задержали.

10:05 По данным телеканала РЕН ТВ, огонь открыли двое молодых людей. Один из них вылез из школы через окно.

10:03 Полиция и прокуратура начала проверку информации.

10:00 Сайт «Казанский репортер» написал, что в экстренные службы поступили сообщения о стрельбе и взрывах в казанской школе № 175.