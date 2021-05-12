Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 пройдут 12 мая в Казани. Траурные церемонии будут сопровождать психологи.

Дату похорон сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах города. Сегодня в Татарстане объявлен траур по погибшим.

Стрельба в школе № 175 произошла утром 11 мая. К зданию подошел вооруженный подросток и открыл огонь. Первым он застрелил вышедшего на улицу сотрудника гимназии, который хотел проверить, что происходит.

После преступник зашел в школу, смертельно ранил учительницу начальных классов. Его следующей жертвой стала учительница английского языка. Многие преподаватели успели закрыться в кабинетах вместе с учениками, но стрелок смог ворваться в 8 «А» класс и начал стрелять по детям. Некоторые ученики начали в панике выпрыгивать из окон.

Всего в результате нападения погибли девять человек. Семь из них — школьники. Ранения получил 21 человек. Стрелок был задержан. Ему 19 лет. Он учился в этой гимназии четыре года назад. По факту случившегося возбуждено дело о массовом убийстве.