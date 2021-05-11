Стало известно, какие травмы получили пострадавшие при стрельбе в Казани школьники

Восемь из 18 детей, пострадавших при нападении на школу №175 в Казани, получили пулевые ранения. Все они были доставлены в детскую клиническую больницу. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Казань он прибыл по поручению президента РФ вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Мурашко уточнил, что состояние двоих детей оценивается как крайне тяжелое, сообщил ТАСС.

Помимо школьников с огнестрельными ранениями, в больницу были доставлены ученики, которые были травмированы осколками стекол, а также пострадавшие при эвакуации из здания школы. Некоторые дети выпрыгивали из окон, когда началась стрельба.

По последним данным, жертвами стрельбы в школе №175 стали девять человек. Более 20 были госпитализированы. Стрелка задержала полиция. Ему 19 лет. Раньше Ильназ Галявиев учился в этой гимназии. Сейчас полиция выясняет, что могло толкнуть его на жестокое массовое убийство. Сам молодой человек заявил на допросе, что ненавидит всех, а от своих родителей давно отказался. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.