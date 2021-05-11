Во время стрельбы в казанской гимназии №175 погибла молодая учительница английского языка Эльвира Игнатьева, написали СМИ. Ей было 25 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя руководства школы.

По данным агентства, Игнатьева в 2018 году получила грант за победу в конкурсе «Наш новый учитель». В том же году она участвовала в зональном этапе конкурса «Учитель года». В районном конкурсе педагогического мастерства учительница заняла второе место.

Свой последний пост девушка опубликовала четыре дня назад.

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«Сразу после ЧП появились сведения о гибели школьного преподавателя танцев Алины Федоровичевой, но на самом деле с ней все в порядке. Погибла Эльвира Игнатьева, которая преподавала английский язык у пятого класса. Она вышла в коридор и была убита», — рассказал собеседник.

11 мая вооруженный выпускник пришел в свою родную школу в Казани и открыл стрельбу. Погибли учительница и семеро детей. 21 человек получил ранения различной степени тяжести. В гимназии не было охраны, поэтому первой остановить преступника попыталась вахтерша. Именно она нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию.

Подозреваемого в массовом убийстве задержали. На допросе он признался, что ненавидит всех людей. СК завел уголовное дело по статье «Убийство двух лиц и более». 12 мая в Татарстане объявили днем траура.