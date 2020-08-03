Источник: в Москве в ДТП с такси пострадали трое

В Москве произошло ДТП с участием такси. Источник «360» уточнил, что в аварии пострадали три человека.

В районе проспекта Андропова на развилке в сторону станции метро «Домодедовская» столкнулось два автомобиля. Один мужчина получил травму головы, второй — грудной клетки. О состоянии третей пострадавшей ничего неизвестно. На место происшествия прибыла скорая, которую вызвали очевидцы.

На Сахалине перевернулся автобус с 30 пассажирами. Во время аварии никто не пострадал. Ранее в Севастополе легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе. В результате пострадало восемь взрослых и шесть детей. Позже стало известно, что водитель автомобиля, который участвовал в аварии — был пьян.

Актер Михаил Ефремов находясь в нетрезвом состоянии попал в аварию, которая привела к смерти водителя Сергея Захарова. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы, а судебное разбирательство по его делу началось 30 июля. Тогда же суд принял решение продлить домашний арест для актера до января 2021 года.