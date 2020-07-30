Ефремова оставили под домашним арестом до конца января 2021 года
«Пресненским районным судом города Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — сообщила пресс-служба Пресненского суда.
Адвокат просил отменить домашний арест и разрешить Ефремову гулять раз в день по два часа. Однако его просьбу не удовлетворили.
Следующее судебное заседание состоится 5 августа 2020 года.
Предварительные слушания по делу Михаила Ефремова должны были состояться 29 июля, но суд перенес заседание, так как не явился адвокат обвиняемого — Эльман Пашаев. Потерпевшая сторона обвинила защитника актера в неуважении ко всем участникам процесса.
По версии следствия, Михаил Ефремов в ночь на 8 июня устроил аварию на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу на своей машине и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что Ефремов сел за руль пьяным. Кроме того, в его крови нашли наркотики.