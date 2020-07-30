Ефремова оставили под домашним арестом до конца января 2021 года

Суд принял решение продлить арест актера Михаила Ефремова до 22 января 2021 года. Адвокат артиста Эльман Пашаев протестовал, однако судья осталась непреклонна.

«Пресненским районным судом города Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — сообщила пресс-служба Пресненского суда.

Адвокат просил отменить домашний арест и разрешить Ефремову гулять раз в день по два часа. Однако его просьбу не удовлетворили.

Следующее судебное заседание состоится 5 августа 2020 года.

Предварительные слушания по делу Михаила Ефремова должны были состояться 29 июля, но суд перенес заседание, так как не явился адвокат обвиняемого — Эльман Пашаев. Потерпевшая сторона обвинила защитника актера в неуважении ко всем участникам процесса.

По версии следствия, Михаил Ефремов в ночь на 8 июня устроил аварию на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу на своей машине и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что Ефремов сел за руль пьяным. Кроме того, в его крови нашли наркотики.